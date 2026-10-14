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FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007

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Lohnende FreightCar America-Anlage? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FreightCar America-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren FreightCar America-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

FreightCar America
5.35 EUR -1.83%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem FreightCar America-Papier statt. Zur Schlussglocke war das FreightCar America-Papier an diesem Tag 13.66 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.321 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46.05 USD wert. Damit wäre die Investition um 53.95 Prozent gesunken.

FreightCar America war somit zuletzt am Markt 204.24 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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