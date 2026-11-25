Vor 3 Jahren wurde das FreightCar America-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41.494 FreightCar America-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 4.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189.21 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89.21 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von FreightCar America belief sich jüngst auf 148.26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch