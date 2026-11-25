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|Lohnendes FreightCar America-Investment?
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FreightCar America-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen FreightCar America-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das FreightCar America-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41.494 FreightCar America-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 4.56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189.21 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89.21 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von FreightCar America belief sich jüngst auf 148.26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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