NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit FreightCar America-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das FreightCar America-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.575 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 135.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35.33 Prozent gesteigert.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 259.74 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch