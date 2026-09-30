NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades FreightCar America-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 374.532 FreightCar America-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (6.89 USD), wäre das Investment nun 2’580.52 USD wert. Damit wäre die Investition um 158.05 Prozent gestiegen.

Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 232.96 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch