FreightCar America Aktie 2045158 / US3570231007
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FreightCar America von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FreightCar America-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades FreightCar America-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2.67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 374.532 FreightCar America-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (6.89 USD), wäre das Investment nun 2’580.52 USD wert. Damit wäre die Investition um 158.05 Prozent gestiegen.
Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 232.96 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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