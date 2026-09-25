Franklin Electric Aktie 931820 / US3535141028
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25.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Franklin Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Franklin Electric-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Franklin Electric-Anteile letztlich bei 39.67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Franklin Electric-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.521 Franklin Electric-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 96.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 244.11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 144.11 Prozent zugenommen.
Franklin Electric war somit zuletzt am Markt 4.26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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