NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel hätte ein Investment in Franklin Electric von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Franklin Electric-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 96.31 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 10.383 Franklin Electric-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie auf 96.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’001.66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.17 Prozent gesteigert.

Franklin Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch