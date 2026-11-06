NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Franklin Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 87.42 USD. Bei einem Franklin Electric-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.144 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (95.91 USD), wäre die Investition nun 109.71 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 109.71 USD, was einer positiven Performance von 9.71 Prozent entspricht.

Franklin Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch