NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die FormFactor-Aktie an diesem Tag 35.20 USD wert. Bei einem FormFactor-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.409 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 3’439.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 243.95 Prozent.

FormFactor war somit zuletzt am Markt 8.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch