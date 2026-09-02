NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das FormFactor-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die FormFactor-Aktie letztlich bei 35.13 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28.466 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der FormFactor-Aktie auf 95.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’715.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171.59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von FormFactor belief sich zuletzt auf 7.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch