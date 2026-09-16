NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FormFactor von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das FormFactor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die FormFactor-Aktie an diesem Tag 9.53 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die FormFactor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.493 FormFactor-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 1’067.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101.69 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1’067.05 USD entspricht einer Performance von +967.05 Prozent.

FormFactor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch