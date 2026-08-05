NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades FormFactor-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.929 FormFactor-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 352.37 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Papiers am 04.08.2026 auf 120.30 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 252.37 Prozent angewachsen.

Alle FormFactor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch