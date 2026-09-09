NASDAQ Composite Index-Papier FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 5 Jahren eingebracht

Das FormFactor-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das FormFactor-Papier an diesem Tag 39.56 USD wert. Bei einem FormFactor-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 252.781 FormFactor-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 109.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’770.48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 177.70 Prozent erhöht.

Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 8.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch