NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fiserv-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121.68 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Fiserv-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 82.183 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fiserv-Aktie auf 48.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’021.20 USD wert. Damit wäre die Investition 59.79 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Fiserv belief sich zuletzt auf 25.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch