NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fiserv von vor 3 Jahren verloren

Am 14.08.2023 wurden Fiserv-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 124.47 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Fiserv-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.034 Fiserv-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 445.89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.50 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 55.41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fiserv eine Börsenbewertung in Höhe von 27.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch