First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der First Financial Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 24.06 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das First Financial Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.563 First Financial Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Aktien wären am 27.08.2026 1’360.35 USD wert, da der Schlussstand 32.73 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.03 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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