First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der First Financial Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 19.93 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 50.176 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 32.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’611.39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.14 Prozent angewachsen.
Am Markt war First Financial Bancorp jüngst 3.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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