First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen First Financial Bancorp-Anteile letztlich bei 21.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 458.085 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (32.83 USD), wäre die Investition nun 15’038.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.39 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte First Financial Bancorp einen Börsenwert von 3.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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