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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.36 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 29.104 First Community Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers auf 45.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’324.21 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.42 Prozent gesteigert.
First Community Bancorp war somit zuletzt am Markt 859.43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu First Community Bancorp
Analysen zu First Community Bancorp
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