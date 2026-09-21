First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 342.818 First Community Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen First Community Bancorp-Papiere wären am 18.09.2026 16’081.59 USD wert, da der Schlussstand 46.91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.82 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte First Community Bancorp einen Börsenwert von 886.62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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