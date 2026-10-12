First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen First Community Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 30.70 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die First Community Bancorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 325.733 First Community Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’420.20 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 09.10.2026 auf 47.34 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54.20 Prozent vermehrt.
First Community Bancorp wurde am Markt mit 892.66 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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