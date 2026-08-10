NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die First Community Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 35.21 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 284.010 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’692.13 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 07.08.2026 auf 48.21 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36.92 Prozent gesteigert.

Der First Community Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 909.01 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch