First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die First Community Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 35.21 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 284.010 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’692.13 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 07.08.2026 auf 48.21 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36.92 Prozent gesteigert.
Der First Community Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 909.01 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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