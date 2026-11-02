NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden First Community Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das First Community Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 309.215 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 46.94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’514.53 USD wert. Das entspricht einem Plus von 45.15 Prozent.

Jüngst verzeichnete First Community Bancorp eine Marktkapitalisierung von 889.08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch