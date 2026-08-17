First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Investoren gebracht.
First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die First Community Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 31.81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.144 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 49.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.67 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte First Community Bancorp einen Börsenwert von 937.00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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