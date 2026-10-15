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Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005

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Lohnender Fifth Third Bancorp-Einstieg? 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Fifth Third Bancorp
41.51 CHF 0.07%
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Vor 1 Jahr wurde das Fifth Third Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42.92 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23.299 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’156.57 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Anteils am 14.10.2026 auf 49.64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.66 Prozent erhöht.

Fifth Third Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 45.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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