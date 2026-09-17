NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fifth Third Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Fifth Third Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fifth Third Bancorp-Anteile an diesem Tag 45.91 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.178 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 114.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52.41 USD belief. Damit wäre die Investition um 14.16 Prozent gestiegen.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch