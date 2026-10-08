NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Fifth Third Bancorp-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20.69 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.833 Fifth Third Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 242.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50.12 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 142.24 Prozent.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch