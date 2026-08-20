NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fifth Third Bancorp-Papier an diesem Tag 43.10 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 232.019 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’751.74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27.52 Prozent.

Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 51.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch