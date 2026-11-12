NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.21 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 231.428 Fifth Third Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Anteile wären am 11.11.2026 12’589.68 USD wert, da der Schlussstand 54.40 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.90 Prozent angezogen.

Fifth Third Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 48.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch