Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel wäre ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr heute wert
Vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fastenal-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Fastenal-Aktie letztlich bei 49.66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.014 Fastenal-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (49.78 USD), wäre die Investition nun 100.24 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.24 Prozent angewachsen.
Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57.17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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