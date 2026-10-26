NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fastenal-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 42.87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 233.263 Fastenal-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 12’108.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.09 Prozent angewachsen.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59.44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch