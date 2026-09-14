Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fastenal-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Fastenal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Fastenal-Anteile an diesem Tag bei 26.52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 377.074 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 49.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’597.29 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 18’597.29 USD entspricht einer Performance von +85.97 Prozent.
Fastenal wurde am Markt mit 56.45 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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