NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Fastenal-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.45 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 364.299 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 18’488.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50.75 USD belief. Damit wäre die Investition 84.88 Prozent mehr wert.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 58.29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch