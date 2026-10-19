Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fastenal-Aktien verdienen können.
Das Fastenal-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fastenal-Anteile an diesem Tag 9.73 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 102.775 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 5’243.58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.02 USD belief. Damit wäre die Investition um 424.36 Prozent gestiegen.
Fastenal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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