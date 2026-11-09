NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29.41 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Fastenal-Papier investiert hätte, hätte er nun 34.002 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’801.77 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 06.11.2026 auf 52.99 USD belief. Mit einer Performance von +80.18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 60.94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch