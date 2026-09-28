NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Fastenal-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 48.70 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Fastenal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.534 Fastenal-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 50.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’035.52 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3.55 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal belief sich zuletzt auf 57.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch