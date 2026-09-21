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Fastenal Aktie 929566 / US3119001044

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Fastenal-Investition 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fastenal-Aktien verdienen können.

Fastenal
40.16 CHF -0.15%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fastenal-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fastenal-Papier an diesem Tag bei 10.06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.940 Fastenal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (49.01 USD), wäre das Investment nun 487.18 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 387.18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fastenal einen Börsenwert von 56.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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