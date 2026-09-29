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F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024

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Lohnender F5 Networks-Einstieg? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen F5 Networks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

F5 Networks
360.99 CHF -0.70%
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Am 29.09.2023 wurden F5 Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 161.14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 62.058 F5 Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 435.56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’029.91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 170.30 Prozent vermehrt.

Insgesamt war F5 Networks zuletzt 25.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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