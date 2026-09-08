NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 08.09.2021 wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 202.33 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49.424 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 390.47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’298.67 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92.99 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 22.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch