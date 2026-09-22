NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 330.19 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 3.029 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’363.15 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 21.09.2026 auf 450.10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36.32 Prozent angezogen.

F5 Networks wurde am Markt mit 24.45 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch