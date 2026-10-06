NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 197.61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das F5 Networks-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.506 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 232.04 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 05.10.2026 auf 458.53 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 232.04 USD entspricht einer Performance von +132.04 Prozent.

F5 Networks war somit zuletzt am Markt 26.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch