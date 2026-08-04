NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren eingebracht

Die F5 Networks-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 159.49 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 0.627 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 254.78 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 03.08.2026 auf 406.35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 154.78 Prozent.

Der Marktwert von F5 Networks betrug jüngst 22.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch