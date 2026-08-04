EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’773.050 EZCORP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 30.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53’617.02 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 436.17 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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