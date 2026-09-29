NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.69 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 130.039 Anteile im Depot. Die gehaltenen EZCORP-Aktien wären am 28.09.2026 4’009.10 USD wert, da der Schlussstand 30.83 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 300.91 Prozent zugenommen.

EZCORP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch