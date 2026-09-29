Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’927 -0.1%  SPI 19’764 0.0%  Dow 51’309 -0.3%  DAX 25’533 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’165 1.2%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8340 0.2%  Öl 103.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

EZCORP Aktie 929121 / US3023011063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende EZCORP-Anlage? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

EZCORP
27.50 EUR 1.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EZCORP-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.69 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 130.039 Anteile im Depot. Die gehaltenen EZCORP-Aktien wären am 28.09.2026 4’009.10 USD wert, da der Schlussstand 30.83 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 300.91 Prozent zugenommen.

EZCORP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EZCORP Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten