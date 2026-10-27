NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7.38 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das EZCORP-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’355.014 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 38’943.09 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Anteils am 26.10.2026 auf 28.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 289.43 Prozent gesteigert.

EZCORP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch