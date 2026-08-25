EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 25.08.2023 wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EZCORP-Aktie bei 8.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’149.425 EZCORP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 24.08.2026 40’287.36 USD wert, da der Schlussstand 35.05 USD betrug. Mit einer Performance von +302.87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
EZCORP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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