Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Exponent-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Exponent-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Exponent-Papier bei 85.60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.682 Exponent-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 751.75 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 28.09.2026 auf 64.35 USD belief. Mit einer Performance von -24.82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 3.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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