Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Exponent von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Exponent-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Die Exponent-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 90.43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Exponent-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.106 Exponent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78.52 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 31.08.2026 auf 71.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.48 Prozent verringert.
Der Marktwert von Exponent betrug jüngst 3.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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