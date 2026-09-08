Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Exponent von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Exponent-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Exponent-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Exponent-Aktie an diesem Tag bei 115.87 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.630 Exponent-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 589.89 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 04.09.2026 auf 68.35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41.01 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Exponent eine Marktkapitalisierung von 3.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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