Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Exponent von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Exponent-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 116.08 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.861 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58.17 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 10.08.2026 auf 67.52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 41.83 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 3.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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