Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Exponent eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Exponent-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 69.98 USD. Bei einem Exponent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.429 Exponent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 95.91 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 21.09.2026 auf 67.12 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 4.09 Prozent.
Exponent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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