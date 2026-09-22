NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Exponent von vor einem Jahr gekostet

Die Exponent-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 69.98 USD. Bei einem Exponent-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.429 Exponent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 95.91 USD, da sich der Wert einer Exponent-Aktie am 21.09.2026 auf 67.12 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 4.09 Prozent.

Exponent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch